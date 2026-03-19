Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нова розробка для фронту: що вміє оновлена "ШАБЛЯ К-2"

23:50 19.03.2026 Чт
2 хв
Модуль призначений для забезпечення вогневого прикриття піхоти і нейтралізації противника на коротких дистанціях
aimg Никончук Анастасія
Фото: ЗСУ (twitter.com GeneralStaffUA)

Українська компанія ROBONEERS презентувала оновлену версію дистанційно керованого бойового модуля "ШАБЛЯ К-2".

Нова конфігурація озброєння

Розробники представили модифікацію турелі з парною установкою озброєння - двома автоматами АК-74.

Таке рішення збільшує щільність вогню і підвищує ефективність застосування комплексу в умовах ближнього бою.

Модуль орієнтований на вогневу підтримку піхоти і придушення противника на малих дистанціях.

Гнучке управління вогнем

Система управління дає оператору можливість вибирати режим ведення вогню залежно від бойової обстановки.

Зокрема, передбачена стрільба з лівого або правого автомата, а також одночасний залповий вогонь із двох стволів.

Інтеграція та живлення

"ШАБЛЯ К-2" інтегрується в мережу наземної платформи, що забезпечує стабільний зв'язок з пультом управління і передачу даних.

Живлення модуля реалізовано з урахуванням резервування: передбачено вбудоване джерело енергії, а також можливість підключення до наземного роботизованого комплексу або зовнішнього акумулятора.

Система спостереження

Модуль оснащений багаторівневою системою спостереження, яка включає три камери.

Серед них - ширококутна денна для огляду, вузькокутна для точного прицілювання і тепловізійна, що дає змогу працювати в нічний час і за обмеженої видимості.

Підготовка до поставок

Наразі "ШАБЛЯ К-2" проходить етап підготовки до кодифікації. Це відкриє можливість для подальших поставок модуля в підрозділи Сил оборони України.

Нагадуємо, що український ударний FPV-дрон F10, розроблений компанією F-Drones, вийшов у фінал першого етапу програми Drone Dominance, організованої Пентагоном.

Зазначимо, що Японія вивчає варіант придбання ударних безпілотників українського виробництва для потреб власних Сил самооборони. Такий інтерес зумовлений їхнім ефективним застосуванням у реальних бойових умовах у протидії російській агресії.

