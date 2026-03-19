RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Новая разработка для фронта: что умеет обновленная “ШАБЛЯ К-2”

23:50 19.03.2026 Чт
2 мин
Модуль предназначен для обеспечения огневого прикрытия пехоты и нейтрализации противника на коротких дистанциях
aimg Никончук Анастасия
Фото: ВСУ (twitter.com GeneralStaffUA)

Украинская компания ROBONEERS презентовала обновленную версию дистанционно управляемого боевого модуля “ШАБЛЯ К-2”.

Новая конфигурация вооружения

Разработчики представили модификацию турели с парной установкой вооружения — двумя автоматами АК-74.

Такое решение увеличивает плотность огня и повышает эффективность применения комплекса в условиях ближнего боя.

Модуль ориентирован на огневую поддержку пехоты и подавление противника на малых дистанциях.

Гибкое управление огнем

Система управления дает оператору возможность выбирать режим ведения огня в зависимости от боевой обстановки.

В частности, предусмотрена стрельба из левого или правого автомата, а также одновременный залповый огонь из двух стволов.

Интеграция и питание

“ШАБЛЯ К-2” интегрируется в сеть наземной платформы, что обеспечивает стабильную связь с пультом управления и передачу данных.

Питание модуля реализовано с учетом резервирования: предусмотрен встроенный источник энергии, а также возможность подключения к наземному роботизированному комплексу или внешнему аккумулятору.

Система наблюдения

Модуль оснащен многоуровневой системой наблюдения, которая включает три камеры.

Среди них — широкоугольная дневная для обзора, узкоугольная для точного прицеливания и тепловизионная, позволяющая работать в ночное время и при ограниченной видимости.

Подготовка к поставкам

В настоящее время “ШАБЛЯ К-2” проходит этап подготовки к кодификации. Это откроет возможность для дальнейших поставок модуля в подразделения Сил обороны Украины.

Напоминаем, что украинский ударный FPV-дрон F10, разработанный компанией F-Drones, вышел в финал первого этапа программы Drone Dominance, организованной Пентагоном.

Отметим, что Япония изучает вариант приобретения ударных беспилотников украинского производства для нужд собственных Сил самообороны. Такой интерес обусловлен их эффективным применением в реальных боевых условиях в противодействии российской агрессии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
