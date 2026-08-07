Нова російська "Гербера" вже атакує Україну: в чому її особливість

"У небі з'явилася нова версія "Гербери", - повідомив "Флеш".

Він також наголосив, що неозброєним оком можна помітити одну з її головних особливостей - чималий розмір безпілотника.

"Вона значно більша за звичайну", - зауважив радник Зеленського.

Нова версія російського дрона "Гербера" (@serhii_flash)

Окрім того, він закликав українців, у яких є нова версія російського безпілотника, відгукнутися.

За словами Бескрестнова, вкрай важливо дослідити цей дрон, щоб з'ясувати всі його особливості.

Нова версія російського дрона "Гербера" (@serhii_flash)

"Як бачите, людина на фото не віддає трофей. Жартую, я попросив сфотографуватися, щоб можна було швидко оцінити розмір", - жартома зазначив "Флеш".

Нова версія російського дрона "Гербера" (@serhii_flash)

Що відомо про базову версію "Гербери"

Це не просто дрон-камікадзе, а багатофункціональна платформа, яка може виконувати різні завдання.

"Гербера" з'явилася приблизно у 2024 році як дешева альтернатива "Герані-2" (російській версії Shahed-136 - ред.). Вона значно менша, простіша у виробництві й коштує набагато дешевше.

Основна ідея росіян була простою:

не витрачати дорогі "Шахеди" на другорядні завдання;

створити апарат, який можна виробляти масово.

Точні характеристики засекречені, але за відкритими даними:

довжина - близько 2 метрів;

розмах крил - 2,5 м;

максимальна маса - близько 18 кг;

швидкість - до 160 км/год;

дальність - приблизно 300-600 км залежно від конфігурації.

Корпус виготовляють із дуже дешевих матеріалів: фанери, пінопласту, пластикових деталей.

Одне з головних завдань "Гербери" - перевантажувати українську систему ППО.