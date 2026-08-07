Нова російська "Гербера" вже атакує Україну: в чому її особливість

В небі України помітили нову модифікацію багатоцільового російського безпілотника "Гербера".
З таким попередженням виступив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"У небі з'явилася нова версія "Гербери", - повідомив "Флеш".
Він також наголосив, що неозброєним оком можна помітити одну з її головних особливостей - чималий розмір безпілотника.
"Вона значно більша за звичайну", - зауважив радник Зеленського.
Нова версія російського дрона "Гербера" (@serhii_flash)
Окрім того, він закликав українців, у яких є нова версія російського безпілотника, відгукнутися.
За словами Бескрестнова, вкрай важливо дослідити цей дрон, щоб з'ясувати всі його особливості.
Нова версія російського дрона "Гербера" (@serhii_flash)
"Як бачите, людина на фото не віддає трофей. Жартую, я попросив сфотографуватися, щоб можна було швидко оцінити розмір", - жартома зазначив "Флеш".
Це не просто дрон-камікадзе, а багатофункціональна платформа, яка може виконувати різні завдання.
"Гербера" з'явилася приблизно у 2024 році як дешева альтернатива "Герані-2" (російській версії Shahed-136 - ред.). Вона значно менша, простіша у виробництві й коштує набагато дешевше.
Основна ідея росіян була простою:
Точні характеристики засекречені, але за відкритими даними:
Корпус виготовляють із дуже дешевих матеріалів: фанери, пінопласту, пластикових деталей.
Одне з головних завдань "Гербери" - перевантажувати українську систему ППО.
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