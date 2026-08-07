Новая российская "Гербера" уже атакует Украину: в чем ее особенность

В небе Украины была замечена новая модификация многоцелевого российского беспилотника "Гербера".
С таким предупреждением выступил советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"В небе появилась новая версия "Герберы", - сообщил "Флэш".
Он также подчеркнул, что невооруженным глазом можно заметить одну из ее главных особенностей - большой размер беспилотника.
"Она значительно больше обычной", - заметил советник Зеленского.
Новая версия российского дрона "Гербера" (@serhii_flash)
Кроме того, он призвал украинцев, у которых есть новая версия российского беспилотника, откликнуться.
По словам Бескрестнова, очень важно изучить этот дрон, чтоб узнать все его особенности.
Новая версия российского дрона "Гербера" (@serhii_flash)
"Как видите, человек на фото не отдает трофей. Шучу, я попросил сфотографироваться, чтобы можно было быстро оценить размер", - в шутку отметил "Флэш".
Это не просто дрон-камикадзе, а многофункциональная платформа, которая может выполнять разные задачи.
"Гербера" появилась примерно в 2024 году как дешевая альтернатива "Герани-2" (российской версии Shahed-136 - ред.). Она значительно меньше, проще в производстве и стоит гораздо дешевле.
Основная идея россиян была простой:
Точные характеристики засекречены, но по открытым данным:
Корпус производится из очень дешевых материалов: фанеры, пенопласта, пластиковых деталей.
Одна из главных задач "Герберы" - перегружать украинскую систему ПВО.
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