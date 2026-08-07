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Новая российская "Гербера" уже атакует Украину: в чем ее особенность

12:03 07.08.2026 Пт
2 мин
Первые фото дрона опубликовали в сети
aimg Юлия Капитонова
Фото: Новая "Гербера" действительно гигантская (@serhii_flash)

В небе Украины была замечена новая модификация многоцелевого российского беспилотника "Гербера".

С таким предупреждением выступил советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"В небе появилась новая версия "Герберы", - сообщил "Флэш".

Он также подчеркнул, что невооруженным глазом можно заметить одну из ее главных особенностей - большой размер беспилотника.

"Она значительно больше обычной", - заметил советник Зеленского.

Новая версия российского дрона "Гербера" (@serhii_flash)

Кроме того, он призвал украинцев, у которых есть новая версия российского беспилотника, откликнуться.

По словам Бескрестнова, очень важно изучить этот дрон, чтоб узнать все его особенности.

Новая версия российского дрона "Гербера" (@serhii_flash)

"Как видите, человек на фото не отдает трофей. Шучу, я попросил сфотографироваться, чтобы можно было быстро оценить размер", - в шутку отметил "Флэш".

Новая версия российского дрона "Гербера" (@serhii_flash)

Что известно о базовой версии "Герберы"

Это не просто дрон-камикадзе, а многофункциональная платформа, которая может выполнять разные задачи.

"Гербера" появилась примерно в 2024 году как дешевая альтернатива "Герани-2" (российской версии Shahed-136 - ред.). Она значительно меньше, проще в производстве и стоит гораздо дешевле.

Основная идея россиян была простой:

  • не тратить дорогие "Шахеды" на второстепенные задачи;
  • создать аппарат, который можно производить массово.

Точные характеристики засекречены, но по открытым данным:

  • длина - около 2 метров;
  • размах крыльев - 2,5 м;
  • максимальная масса - около 18 кг;
  • скорость - до 160 км/ч;
  • дальность - примерно 300-600 км в зависимости от конфигурации.

Корпус производится из очень дешевых материалов: фанеры, пенопласта, пластиковых деталей.

Одна из главных задач "Герберы" - перегружать украинскую систему ПВО.

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