Нова програма з МВФ: навіщо вона потрібна Україні та якими будуть умови

"Наприкінці серпня працюватиме місія МВФ. У рамках цього діалогу буде обговорюватися питання або про перегляд програми в грудні, або про укладення нової програми", - сказав співрозмовник видання.

Цю місію можна вважати робочою, оскільки її завданням буде не підготовка програми до перегляду та отримання чергового траншу, а аналіз бюджетного процесу.

Проєкт бюджету на 2026 рік Кабмін має подати до Ради до 15 вересня і документ необхідно узгодити з МВФ.

Чому у вересні не буде траншу

Наприкінці минулого року МВФ збільшив фінансування України на 880 млн доларів і кількість траншів із 2 до 4 - у березні, червні, серпні, і в грудні.

Але в червні під час восьмого перегляду програми на прохання української сторони осінній транш був приєднаний до зимового з виділенням після перегляду програми в грудні.

Таким чином, наприкінці року Україна в разі виконання всіх умов зможе отримати 1,5 млрд доларів чергового траншу за чинною програмою або укласти нову. Українська сторона збирається до жовтня підготувати таку програму для того, щоб у грудні вона була затверджена радою директорів МВФ. І за такого розкладу наступний транш буде вже першим за новою програмою.

Навіщо потрібна нова програма

Необхідність нової програми з МВФ викликана великою ймовірністю продовження війни в Україні, що потребуватиме збільшення витрат, зазначив в інтерв'ю РБК-Україна голова НБУ Андрій Пишний. Чинна програма на 15,6 млрд доларів, укладена у 2023 році, завершується в першому кварталі 2027 року.

"Значна її частина зосереджувалася на післявоєнному відновленні. На жаль, дії росіян не свідчать про бажання завершити війну. Україна, її цивільна інфраструктура та населення дедалі частіше та інтенсивніше зазнають обстрілів. Як наслідок, формат чинної програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення", - заявив Пишний.

Якщо війна затягуватиметься, то необхідність фінансування збільшиться. На наступний рік необхідність зовнішньої допомоги оцінюють у 35 млрд доларів, але поки що підтверджено лише 22 млрд із цієї суми.

Поки що за базовим сценарієм в України є і ресурси, і запевнення партнерів про виділення допомоги. Але за негативного сценарію фінансування за програмою не вистачить, з огляду на те, що її дія закінчується менш ніж за 1,5 року, і обсяги траншів під кінець програми істотно знижуються.

За нової програми зазвичай перший транш досить великий. У 2023 році відразу після затвердження програми EFF він був у розмірі 2,7 млрд доларів. Потім транші здебільшого становили менше ніж 1 млрд доларів.

Ключова причина для запуску нової програми МВФ - це більш реалістична оцінка перспектив завершення війни та перспектив зменшення безпекових ризиків, зазначили в коментарі виданню аналітики групи ICU.

Поточний базовий сценарій МВФ на 2026 рік, по суті, передбачає різке поліпшення економічної ситуації, зокрема скорочення дефіциту бюджету вдвічі та значне зниження зовнішніх дисбалансів (без урахування зовнішньої допомоги).

"Однак зараз дедалі більше стає очевидним, що такі припущення занадто оптимістичні. З великою ймовірністю розвиток подій наступного року буде ближчим до поточного несприятливого, ніж базового сценарію програми МВФ. Це означає, що економіка потребуватиме значно більшого зовнішнього фінансування, ніж передбачено поточною програмою", - йдеться в коментарі компанії для РБК-Україна.

Експерти ICU вважають, що найближчими місяцями МВФ і Україна перебуватимуть у пошуках додаткового фінансування від іноземних урядів.

Параметри програми

На сьогодні остаточних параметрів програми і термінів її дії немає. "Зараз відбувається формування позиційної рамки і напрямків нової програми, яка може прийти на заміну тій, що є зараз", - сказав Пишний.

За інформацією джерел видання, обговорюється варіант, аналогічний до чинної програми EFF, укладеної 2023 року. Тобто термін дії - 3 роки і загальна сума 15-16 млрд доларів. "Я не думаю, що нова програма буде сильно відрізнятися від чинної. Не думаю, що параметри будуть відрізнятися", - сказав співрозмовник.

Умови нової програми

Умови програми обговорюватимуть протягом осені, але вже зараз можна припустити, що практично всі умови, які ще не виконані в чинній програмі, перейдуть у нову. "Звичайна практика МВФ - переносити невиконані умови зі старих програм у нову", - сказав співрозмовник видання.

У групі ICU припускають, що з великою ймовірністю обговорюватимуть питання про підвищення ставок окремих податків. Варто нагадати, що під час переглядів чинної програми обговорювали питання підвищення ПДВ.

"Однак фінальний сценарій все ж залежатиме від додаткових обсягів допомоги, про які вдасться домовитися з партнерами. Підвищення податків - це сценарій, якого за певних сприятливих умов можна уникнути", - вважають в ICU.

Є також імовірність посилення уваги до блоку антикорупційних реформ, особливо після спроб змінити закон щодо роботи САП і НАБУ та гальмування процесу призначення голови БЕБ.

Крім того, депутати подали в Раду законопроєкт про вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань (ДБР). Один з ініціаторів законопроєкту нардеп Ярослав Железняк уже заявив, що домагатиметься внесення умови про перезапуск роботи ДБР до програми МВФ, а також програми підтримки від ЄС Ukraine Facility.