Кабмін призначив Цивінського директором БЕБ

Олександра Цивінського призначили на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Кабмін ухвалив рішення через місяць після закінчення конкурсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.

"Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", - наголосила прем'єрка.

За словами Свириденко, після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа - немає застережень щодо кандидатури Цивінського.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України", - зазначила вона.

Скандал з призначенням Цивінського

Варто нагадати, 25 червня стало відомо, що Олександр Цивінський став переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Проте уряд відмовився затверджувати Цивінського на посаду. Причиною цього стали сумніви відповідності усім критеріям, зокрема "безпекові оцінки" СБУ.

Як повідомлялося, комісія з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких мають певні зв'язки з Росією. Це стосувалося і Цивінського.

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ відмовилася змінювати переможця, як цього просив уряд.

Прем'єрка Юлія Свириденко 1 серпня повідомила, що Олександр Цивінський пройде поліграф. Вже 6 серпня Цивінський у коментарі РБК-Україна підтвердив, що пройшов поліграф.

Україна мала призначити директора БЕБ до 31 липня згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, який уклали з МВФ.