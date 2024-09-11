ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МВФ запропонував Україні підвищити ПДВ, - джерела

Україна, Середа 11 вересня 2024 11:27
UA EN RU
МВФ запропонував Україні підвищити ПДВ, - джерела Фото: МВФ хоче підвищення податків в Україні
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд пропонує підвищити податок на додану вартість (ПДВ) в Україні на 2 процентні пункти. Питання порушувалося під час роботи місії фонду у Києві.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Підвищення податків та ослаблення гривні: про що Україна (не)домовилася з МВФ".

За словами джерел видання, знайомих з переговорами з МВФ, експерти фонду вважають, що ПДВ треба підіймати.

Наразі в Україні діє загальний ПДВ на рівні 20%, ставку 7% застосовують на лікарські препарати та 14% – на деякі сільгосппродукти.

"У МВФ пропонують підвищення ПДВ на 2 п.п. Тобто з 20% до 22%, з 7% – до 9% та з 14% – до 16%", - сказав співрозмовник видання.

Поки що питання зміни податків, у тому числі й ПДВ, остаточно не вирішено. Засідання профільного комітету парламенту, на якому планують розглянути це питання, пройде цього тижня, йдеться у матеріалі.

Місія фонду та підвищення податків

Нагадаємо, раніше від ідеї підвищити ПДВ в Україні відмовилися, оскільки проти виступало Міністерство фінансів. Як заявив в інтерв'ю міністр фінансів Сергій Марченко, ключовий негатив від підвищення ПДВ - це зростання цін на всі групи товарів, особливо на товари першої необхідності.

За його словами, Мінфін пропонуємо формат, за якого податки не зростуть для незахищених категорій, тоді як зростання ставки ПДВ стосуватиметься всіх громадян України.

Ключова пропозиція Мінфіну – це підвищення військового збору з доходів усіх громадян з 1,5% до 5%, що дасть бюджету наступного року понад 100 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
НДС МВФ
NEWS
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
Блінкен з главою МЗС Британії прибули до України: перші подробиці візиту
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ