Нова повітряна кампанія. В ISW висловилися про серії дронових і ракетних атак РФ по Україні

Аналітики зазначили, що з 19 квітня війська РФ завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, особливо по тилових районах.

Окупанти застосували значно менше високоточних ракет у цій останній серії ударів порівняно з їхньою невдалою кампанією, спрямованою на удари по критично важливій інфраструктурі України з осені 2022 року по зиму 2023 року.

За попередніми оцінками ISW, росіяни, ймовірно, витратили значну частину своїх високоточних ракет у попередній повітряній кампанії, і поточна повітряна кампанія РФ "може використовувати набагато менше цих ракет у спробі зберегти обмежені запаси, що залишилися".

На думку експертів Інституту вивчення війни, натомість війська РФ значною мірою покладалися на запуск великої кількості безпілотників іранського виробництва Shahed з метою придушити українську систему ППО, хоча Сили оборони України були більш ефективними у збиванні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії".

"Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та передбачуваних українських військово-промислових та логістичних об'єктах у глибокому тилу", - йдеться у публікації.

Нинішня повітряна кампанія РФ - регулярніша порівняно з минулою, спрямованою проти критично важливої інфраструктури в Україні. В ISW раніше оцінювали, що окупанти можуть намагатися завдавати майже щоденних серій ударів, щоб представити себе як "успішно стримуючі потенційні майбутні українські контрнаступні операції".

Також у звіті йдеться про те, що передбачувані цілі та обмежений характер нинішньої кампанії Кремля вказують на те, що російські сили вельми стурбовані поточними можливостями України щодо проведення контрнаступних операцій. При цьому зниження ефективності цих ударів РФ, ймовірно, не надто обмежує можливості України в цілому, додають аналітики.

Ключові висновки