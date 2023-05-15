Новая воздушная кампания. В ISW высказались о сериях дроновых и ракетных атак РФ по Украине

Аналитики отметили, что с 19 апреля войска РФ нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно по тыловым районам.

Оккупанты применили значительно меньше высокоточных ракет в этой последней серии ударов по сравнению с их неудачной кампанией, направленной на удары по критически важной инфраструктуре Украины с осени 2022 года по зиму 2023 года.

По прошлым оценкам ISW, россияне, вероятно, потратили значительную часть своих высокоточных ракет в предыдущей воздушной кампании, и текущая воздушная кампания РФ "может использовать гораздо меньше этих ракет в попытке сохранить ограниченные оставшиеся запасы".

По мнению экспертов Института изучения войны, вместо этого войска РФ в значительной степени полагались на запуск большого количества беспилотников иранского производства Shahed с целью подавить украинскую систему ПВО, хотя Силы обороны Украины "были более эффективны в сбивании российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании".

"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военно-промышленных и логистических объектах в глубоком тылу", - говорится в публикации.

Нынешняя воздушная кампания РФ - более регулярная по сравнению с прошлой, направленной против критически важной инфраструктуры в Украине. В ISW ранее оценивали, что оккупанты могут пытаться наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы представить себя как "успешно сдерживающих потенциальные предстоящие украинские контрнаступательные операции". .

Также в отчете говорится, что предполагаемые цели и ограниченный характер нынешней кампании Кремля указывают на то, что российские силы весьма обеспокоены текущими возможностями Украины по проведению контрнаступательных операций. При этом снижение эффективности этих ударов РФ, вероятно, не сильно ограничивает возможности Украины в целом, добавляют аналитики.

Ключевые выводы