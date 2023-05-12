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Над Києвом вже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони: жоден не досягнув своєї цілі

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П'ятниця 12 травня 2023 12:25
Над Києвом вже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони: жоден не досягнув своєї цілі Фото: над Києвом вже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони (twitter.com/DefenceU)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українським військові вже понад два місяці вдається збивати усі російські ракети та дрони, які загарбники націлюють на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Міноборони повідомляє, що з 24 лютого 2022 року у Києві пролунало 740 повітряних тривог. Загалом сигнал небезпеки тривав 851 годину 38 хвилин.

"Вже понад два місяці "Вартові київського неба" працюють бездоганно - жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, WP повідомляло, що Україна збиває 90-100% ворожих ракет завдяки західному озброєнню.

При цьому у КМВА закликають мешканців під час кожної повітряної тривоги йти в укриття, адже жодна ППО у світі не гарантує завжди 100% безпеки.

Також додамо, що українські військові збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" над Києвом 4 травня. Ці дані підтвердив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, а Bild показало уламки збитої ракети.

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