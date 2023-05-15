Нова повітряна кампанія. В ISW висловилися про серії дронових і ракетних атак РФ по Україні
Удари РФ по Україні дронами і ракетами, що почастішали, можуть бути частиною нової повітряної кампанії країни-агресора з метою спроби знизити здатність ЗСУ вести контрнаступні операції в найближчому майбутньому.
Так вважають експерти Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт ISW.
Аналітики зазначили, що з 19 квітня війська РФ завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, особливо по тилових районах.
Окупанти застосували значно менше високоточних ракет у цій останній серії ударів порівняно з їхньою невдалою кампанією, спрямованою на удари по критично важливій інфраструктурі України з осені 2022 року по зиму 2023 року.
За попередніми оцінками ISW, росіяни, ймовірно, витратили значну частину своїх високоточних ракет у попередній повітряній кампанії, і поточна повітряна кампанія РФ "може використовувати набагато менше цих ракет у спробі зберегти обмежені запаси, що залишилися".
На думку експертів Інституту вивчення війни, натомість війська РФ значною мірою покладалися на запуск великої кількості безпілотників іранського виробництва Shahed з метою придушити українську систему ППО, хоча Сили оборони України були більш ефективними у збиванні російських високоточних систем, ніж під час попередньої російської повітряної кампанії".
"Нова російська повітряна кампанія, схоже, зосереджена на Києві та передбачуваних українських військово-промислових та логістичних об'єктах у глибокому тилу", - йдеться у публікації.
Нинішня повітряна кампанія РФ - регулярніша порівняно з минулою, спрямованою проти критично важливої інфраструктури в Україні. В ISW раніше оцінювали, що окупанти можуть намагатися завдавати майже щоденних серій ударів, щоб представити себе як "успішно стримуючі потенційні майбутні українські контрнаступні операції".
Також у звіті йдеться про те, що передбачувані цілі та обмежений характер нинішньої кампанії Кремля вказують на те, що російські сили вельми стурбовані поточними можливостями України щодо проведення контрнаступних операцій. При цьому зниження ефективності цих ударів РФ, ймовірно, не надто обмежує можливості України в цілому, додають аналітики.
Ключові висновки
- У ніч із 13 на 14 травня російські сили завдали чергової серії безпілотних та ракетних ударів по Україні.
- 14 травня українські сили продовжили контрнаступ у районі Бахмута.
- Міноборони РФ намагається відвернути увагу від недавніх успіхів України під Бахмутом, вихваляючи російські оборонні зусилля проти українських контратак.
- Нещодавно створений "Клуб розгніваних патріотів" колишнього російського офіцера та затятого націоналіста Ігоря Гіркіна продовжує зусилля щодо розширення своєї присутності та впливу на громадський дискурс.
- Російські війська завдали наземних ударів на північний схід від Куп'янська і на рубежі Куп'янськ - Сватове.
- Російські сили не досягли додаткових підтверджених успіхів у районі Бахмута та продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка - Донецьк.
- Російські сили продовжували обстрілювати райони на захід від Гуляйполя на півдні України.
- Війська РФ продовжують зусилля щодо поповнення втрат живої сили за рахунок полонених.
- Російські офіційні особи та окупаційна "влада" продовжують підготовку до псевдовиборів у вересні 2023 року на окупованих територіях.
Нагадаємо, минулої ночі сили ППО збили 25 ворожих безпілотників різних типів, серед них 18 дронів-камікадзе. Також ЗСУ знищили три російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
Додамо, що 14 травня була сьома повітряна атака на Київ із початку травня. Як зазначили у КМВА, всі БПЛА, які прямували на столицю, були знищені на далеких підступах.
Нещодавно в Міноборони України зазначили, що над Києвом уже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони.
Також додамо, що військові ЗСУ збили російську гіперзвукову ракету "Кинжал" над Києвом 4 травня. Ці дані підтвердив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
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