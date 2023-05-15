Новая воздушная кампания. В ISW высказались о сериях дроновых и ракетных атак РФ по Украине
Более частые удары РФ по Украине дронами и ракетами может быть частью новой воздушной кампании страны-агрессора с целью попытаться снизить способность ВСУ вести контрнаступательные операции в ближайшем будущем.
Так считают эксперты Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW.
Аналитики отметили, что с 19 апреля войска РФ нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно по тыловым районам.
Оккупанты применили значительно меньше высокоточных ракет в этой последней серии ударов по сравнению с их неудачной кампанией, направленной на удары по критически важной инфраструктуре Украины с осени 2022 года по зиму 2023 года.
По прошлым оценкам ISW, россияне, вероятно, потратили значительную часть своих высокоточных ракет в предыдущей воздушной кампании, и текущая воздушная кампания РФ "может использовать гораздо меньше этих ракет в попытке сохранить ограниченные оставшиеся запасы".
По мнению экспертов Института изучения войны, вместо этого войска РФ в значительной степени полагались на запуск большого количества беспилотников иранского производства Shahed с целью подавить украинскую систему ПВО, хотя Силы обороны Украины "были более эффективны в сбивании российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании".
"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военно-промышленных и логистических объектах в глубоком тылу", - говорится в публикации.
Нынешняя воздушная кампания РФ - более регулярная по сравнению с прошлой, направленной против критически важной инфраструктуры в Украине. В ISW ранее оценивали, что оккупанты могут пытаться наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы представить себя как "успешно сдерживающих потенциальные предстоящие украинские контрнаступательные операции". .
Также в отчете говорится, что предполагаемые цели и ограниченный характер нынешней кампании Кремля указывают на то, что российские силы весьма обеспокоены текущими возможностями Украины по проведению контрнаступательных операций. При этом снижение эффективности этих ударов РФ, вероятно, не сильно ограничивает возможности Украины в целом, добавляют аналитики.
Ключевые выводы
- В ночь с 13 на 14 мая российские силы нанесли очередную серию беспилотных и ракетных ударов по Украине.
- 14 мая украинские силы продолжили контрнаступление в районе Бахмута.
- Минобороны РФ пытается отвлечь внимание от недавних успехов Украины под Бахмутом, восхваляя российские оборонительные усилия против украинских контратак.
- Недавно созданный "Клуб разгневанных патриотов" бывшего российского офицера и ярого националиста Игоря Гиркина продолжает усилия по расширению своего присутствия и влияния на общественный дискурс.
- Российские войска нанесли наземные удары северо-восточнее Купянска и на рубеже Купянск - Сватово.
- Российские силы не добились дополнительных подтвержденных успехов в районе Бахмута и продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка - Донецк.
- Российские силы продолжали обстреливать районы к западу от Гуляйполя на юге Украины.
- Войска РФ продолжают усилия по восполнению потерь живой силы за счет пленных.
- Российские официальные лица и оккупационные "власти" продолжают подготовку к псевдовыборам в сентябре 2023 года на оккупированных территориях.
Напомним, прошлой ночью силы ПВО сбили 25 вражеских беспилотников разных типов, среди них 18 дронов-камикадзе. Также ВСУ уничтожили три российские крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.
Добавим, что 14 мая была седьмая воздушная атака на Киев с начала мая. Как отметили в КГВА, все БПЛА, которые двигались в направлении столицы, были уничтожены на дальних подступах.
Недавно в Минобороны Украины отметили, что над Киевом уже два месяца сбивают все вражеские ракеты и дроны.
Также добавим, что военные ВСУ сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом 4 мая. Эти данные подтвердил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.
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