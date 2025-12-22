Нова послуга в "Дії": хто з ветеранів і як може отримати автоцивілку безкоштовно

У "Дії" додали нову послугу для ветеранів і ветеранок. Йдеться про компенсацію автоцивілки - повернення коштів за страхування авто онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дії" у Facebook.
"Компенсація автоцивілки в "Дії" - додали нову послугу для ветеранів та ветеранок", - повідомили українцям.
Зазначається, що тепер ті, хто має статус учасника бойових дій (УБД), а також особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) можуть повернути кошти за страхування авто онлайн.
Працює це так:
"Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення компенсації максимально простим та швидким", - повідомили в "Дії".
Громадянам пояснили, що подати заявку, щоб скористатися такою послугою в "Дії", можуть особи:
Для того, щоб отримати компенсацію за страхування авто онлайн, потрібно:
"Прозоро, швидко та без паперової тяганини. Дякуємо за ваш захист", - наголосили в "Дії".
Насамкінець українцям нагадали, що така послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).
Нагадаємо, Верховна Рада України зробила автоцивілку безкоштовною для учасників війни ще у квітні 2025 року.
У серпні 2025 року нововведення, згідно з яким держава компенсуватиме ветеранам 50% вартості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників транспортних засобів, затвердив Кабінет міністрів.
Тим часом ми пояснювали, як оновили правила автоцивілки в Україні у 2025 році в цілому й чому платити декому доведеться більше.
Читайте також, хто з ветеранів і як саме зможе отримати до 70 тисяч гривень компенсації за переобладнання авто під власні потреби.