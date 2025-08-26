"Укрпошта" підняла тарифи на посилки через нові правила у США

"Укрпошта" не припиняє надсилати посилки до Сполучених Штатів. Проте тарифи зростуть через нові правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначили в пресслужбі, з 29 серпня США скасовують норму de minimis, яка дозволяла відправляти товари вартістю до 800 доларів без сплати мита.

Через це поштові оператори в ЄС оголосили про паузу у відправленнях до Америки для підготовки до нових тарифів.

У пресслужбі заявили, що "Укрпошта" не зупиняла відправку завдяки міжнародним партнерам, зокрема компанії Zonos, а одразу підняла тарифи.

Підвищення тарифів

Тарифи "Укрпошти" на доставку до США зростуть, щоб покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів, у середньому на 1,5-3 долари залежно від категорії й ваги відправлення, повідомили в "Укрпошті".

"Вашингтон зобов’язав операторів збирати митні платежі на території країни-відправника. Багато приватних компаній уже вводять окремі брокерські збори або суттєво піднімають чинні. "Укрпошта" ж пішла іншим шляхом: жодних нових зборів не буде", - повідомили в пресслужбі.

Нові мита

В "Укрпошті" повідомили, українські товари стануть дорожчими для американських споживачів на 10% - тобто на суму мита, визначеного президентом Дональдом Трампом для України. Водночас це менше ніж для інших країн Європи (від 15%).

У компанії також наголошують, що під дію нових правил підпадають усі комерційні відправлення. Виняток - лише для листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до 100 доларів.

"Укрпошта" попереджає: зловживати цією нормою небезпечно – американська митниця посилює перевірки, і спроби занизити вартість можуть обернутися затримками чи навіть поверненням відправлень.

"Якщо ви продавець і отримуєте оплату за товар, категорично не зазначайте, що ці товари є подарунками. У поштовій митній декларації CN22/23 потрібно вказати "продаж товарів", зазначити реальну вартість та обрати правильний код товару", - йдеться в повідомленні.

Як завив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, щомісяця "Укрпошта" здійснює близько 350 тисяч експортних відправлень для українського бізнесу. Найбільше замовлень наших товарів надходить зі США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Франції та Австралії. Водночас половина всього експорту йде саме в Сполучені Штати.