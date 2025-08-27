ua en ru
"Новая почта" изменила условия отправки посылок в США из-за новых пошлин

Украина, Среда 27 августа 2025 14:12
"Новая почта" изменила условия отправки посылок в США из-за новых пошлин Фото: Новая почта обновила условия посылок в США ((Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Новая почта" изменила правила доставки в США из-за изменений в законодательстве. Отныне все отправления будут подлежать начислению пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

С 29 августа 2025 года для всех отправлений в США будут действовать новые правила таможенного оформления. Это связано с отменой льготного беспошлинного порога в 800 долларов, так называемого de minimis, в соответствии с указом президента Соединенных Штатов.

Ранее этот порог применялся к импорту товаров для личного пользования, а также покупок в иностранных интернет-магазинах и на маркетплейсах. Отныне все международные отправления независимо от стоимости будут облагаться таможенными платежами и налогами.

Кто будет платить пошлину: отправитель или получатель

"Новая почта" вводит возможность выбора, кто именно будет платить таможенные сборы - отправитель или получатель. Изменения начнут действовать с 26 августа 2025 года.

  • Если плательщиком выбран отправитель, к стоимости доставки добавится 10% от стоимости посылки. Все услуги по растаможке включены в тариф.
  • Если плательщиком станет получатель, он должен оплатить 10% от стоимости отправления и таможенно-брокерские услуги от 25 долларов.

В таком случае получатель получит email со ссылкой для оплаты, и доставка будет осуществляться только после внесения средств.

Важные уточнения для клиентов

Ставка пошлины в 10% действует только для товаров, произведенных в Украине. Для продукции из других стран таможенные ставки могут отличаться.

Таможенные органы США усиливают контроль за всеми импортируемыми товарами. Особое внимание будут уделять описанию товаров, стране происхождения, цели экспорта и заявленной стоимости. В случае неточностей отправления могут быть задержаны, а расходы увеличены.

Как будет работать выбор плательщика таможенных пошлин

  • В отделениях операторы "Новой почты" будут информировать клиентов о вариантах оплаты таможенных платежей.
  • В мобильном приложении при создании отправления клиенты получат уведомление об изменениях в законодательстве США, а окончательное решение о плательщике таможенных пошлин будет приниматься в отделении.
  • В личном кабинете при заполнении инвойса появится опция выбора "Плательщика таможенных платежей". Стоимость для каждого варианта будет отображаться автоматически.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще в июле подписал указ, который с 29 августа отменяет de minimis - давнее освобождение от уплаты налогов на импорт товаров низкой стоимости - до 800 долларов.

Государственная "Укрпочта" из-за новых правил отправки посылок в США уже подняла свои тарифы.

