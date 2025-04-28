UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Нова пошта" змінила тарифи, але не для всіх: нові розцінки

"Нова пошта" змінила тарифи на міжнародну доставку (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку. Тепер вартість посилок буде розраховуватись по-новому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Telegram

Що змінилось у тарифах НП на міжнародну доставку

Клієнтам "Нової пошти" розповіли, що тарифи на міжнародну доставку було оновлено.

Йдеться про те, що відтепер вартість посилки розраховується:

  • не за об'ємною вагою;
  • а за фактичною вагою.

"Скільки важить - стільки й платите", - наголосили у компанії.

Як приклад громадянам навели ситуацію з пересилкою капелюха.

"Якщо плануєте надіслати капелюх, який важить 250 грамів, то заплатите лише за цю вагу, а не за розміри", - пояснили у "Новій пошті".

Крім того, було запроваджено "зручну градацію тарифів для дрібних вантажів":

  • не у межах вагових категорій (до 2 кг чи до 10 кг);
  • а за фактичною вагою (різна ціна за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо).

Детальніше з тарифами НП на міжнародну доставку можна ознайомитись за посиланням.

Публікація НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Зазначимо, що мережа відділень "Нової пошти" в Європі охоплює 14 країн. У деяких регіонах працює також адресна доставка.

Термін доставки - від трьох днів.

Мережа НП у Європі (скриншот: novaposhta.ua)

В цілому ж "Нова пошта" доставляє документи, посилки та вантажі у понад 200 країн світу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Нова пошта" відкрила відділення у популярній серед українців країні.

Читайте також, які речі й товари не можна відправляти за кордон через "Нову пошту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почтапосилкипослугиНародна партіяТарифи