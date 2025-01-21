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Не тільки в Європу. Куди і за скільки можна відправити посилки "Новою поштою"

Вівторок 21 січня 2025 15:42
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Не тільки в Європу. Куди і за скільки можна відправити посилки "Новою поштою" У які країни "Нова пошта" доставляє посилки (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

За кордоном зараз перебуває 7,7 мільйона наших громадян, понад 5 мільйонів із них - у країнах ЄС. У разі необхідності родичі з України можуть їм відправити посилки практично у всі країни світу.

РБК-Україна із посиланням на сайт "Нової пошти" розповідає про те, у які країни компанія доставляє посилки і скільки коштують міжнародні відправлення.

У які країни можна відправити посилки "Новою поштою"

"Нова пошта" доставляє посилки у понад 200 країн (не плутати з державами, яких 195 згідно з офіційними джерелами), у тому числі й заморських. Відправлення не здійснюють у країни, які офіційно визнані терористами.

Компанія має широку мережу своїх відділень у Європі, зараз вони працюють уже в 14 країнах, при цьому, що перше міжнародне відділення "Нова пошта" відкрила лише у березні 2023 року (Вільнюс, Литва).

Не тільки в Європу. Куди і за скільки можна відправити посилки &quot;Новою поштою&quot;

Перелік країн, у яких є відділення "Нової Пошти" (скриншот сайту "Нової пошти")

Крім цього, у 16 країнах працює адресна доставка. Ця послуга присутня у вищеперелічених країнах, а також в Австрії та Нідерландах.

Поштовий оператор здійснює відправлення за кордон документів до 2 кг, посилок до 30 кг, вантажів до 1000 кг та великогабаритних вантажів LTL/FTL (фрахт).

Скільки коштують міжнародні відправлення

Вартість посилки залежить від напрямку відправлення, габаритів та ваги. Окремі тарифи діють у Європі, США, Канаді, Китаї та інших країнах.

Вартість міжнародних відправлень:

  • Польща - від 330 гривень
  • Молдова - від 330 гривень
  • США - від 350 гривень
  • Канада - від 450 гривень
  • Румунія - від 480 гривень
  • Чехія - від 480 гривень
  • Словаччина - від 480 гривень
  • Литва - від 480 гривень
  • Угорщина - від 480 гривень
  • Німеччина - від 500 гривень
  • Естонія - від 880 гривень
  • Франція - від 880 гривень
  • Латвія - від 880 гривень
  • Велика Британія - від 880 гривень
  • Італія - від 880 гривень
  • Нідерланди - від 880 гривень
  • Іспанія - від 1 050 гривень
  • Китай - від 1850 гривень
  • країни Азії, Африки, Океанії, Південної Америки - від 1950 гривень

Детальніше з тарифами "Нової пошти" можна ознайомитись на сайті у розділі "Вартість доставки".

Не тільки в Європу. Куди і за скільки можна відправити посилки &quot;Новою поштою&quot;

Вартість міжнародних відправлень (скриншот сайту "Нової пошти")

Орієнтовну вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою калькулятора на сайті. Для цього у відповідному вікні потрібно вказати країну-отримувача, вибрати вид відправлення (документи, посилка, палети) і зазначити вагу та габарити.

Слід зауважити, що остаточна вартість може відрізнятись від розрахункової, оскільки туди не входять митні збори і податки, які можуть нарахувати у країні-отримувачі.

Не тільки в Європу. Куди і за скільки можна відправити посилки &quot;Новою поштою&quot;

Калькулятор для розрахунку вартості міжнародного відправлення (скриншот сайту "Нової пошти")

Як відправити посилку за кордон

При відправленні посилок за кордон слід дотриматися алгоритму:

  • ознайомитись зі списком товарів, які не можна відправляти за кордон;
  • визначити ринкову вартість речей, які будуть вказані в митній декларації;
  • визначити мету експорту відправлення, яку буде вказано в митній декларації (особисті речі, подарунок, повернення товару тощо);
  • вибрати спосіб оформлення: посилку можна відправити у відділенні, вказавши усі дані отримувача, або ж самостійно заповнити цю інформацію у мобільному застосунку;
  • оплатити послуги.

Доставка посилок за кордон триває від 3 днів.

Читайте також про те, що заборонено відправляти "Новою поштою" у межах України та що буде у разі порушення правил.

Нещодавно ми писали про те, що "Нова пошта" доєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+". У прифронтових відділеннях відправлення і доставка посилок відтепер коштує всього 1 гривню.

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