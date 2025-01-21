Не тільки в Європу. Куди і за скільки можна відправити посилки "Новою поштою"

За кордоном зараз перебуває 7,7 мільйона наших громадян, понад 5 мільйонів із них - у країнах ЄС. У разі необхідності родичі з України можуть їм відправити посилки практично у всі країни світу.

РБК-Україна із посиланням на сайт "Нової пошти" розповідає про те, у які країни компанія доставляє посилки і скільки коштують міжнародні відправлення.

У які країни можна відправити посилки "Новою поштою"

"Нова пошта" доставляє посилки у понад 200 країн (не плутати з державами, яких 195 згідно з офіційними джерелами), у тому числі й заморських. Відправлення не здійснюють у країни, які офіційно визнані терористами.

Компанія має широку мережу своїх відділень у Європі, зараз вони працюють уже в 14 країнах, при цьому, що перше міжнародне відділення "Нова пошта" відкрила лише у березні 2023 року (Вільнюс, Литва).

Перелік країн, у яких є відділення "Нової Пошти" (скриншот сайту "Нової пошти")

Крім цього, у 16 країнах працює адресна доставка. Ця послуга присутня у вищеперелічених країнах, а також в Австрії та Нідерландах.

Поштовий оператор здійснює відправлення за кордон документів до 2 кг, посилок до 30 кг, вантажів до 1000 кг та великогабаритних вантажів LTL/FTL (фрахт).

Скільки коштують міжнародні відправлення

Вартість посилки залежить від напрямку відправлення, габаритів та ваги. Окремі тарифи діють у Європі, США, Канаді, Китаї та інших країнах.

Вартість міжнародних відправлень:

Польща - від 330 гривень

Молдова - від 330 гривень

США - від 350 гривень

Канада - від 450 гривень

Румунія - від 480 гривень

Чехія - від 480 гривень

Словаччина - від 480 гривень

Литва - від 480 гривень

Угорщина - від 480 гривень

Німеччина - від 500 гривень

Естонія - від 880 гривень

Франція - від 880 гривень

Латвія - від 880 гривень

Велика Британія - від 880 гривень

Італія - від 880 гривень

Нідерланди - від 880 гривень

Іспанія - від 1 050 гривень

Китай - від 1850 гривень

країни Азії, Африки, Океанії, Південної Америки - від 1950 гривень

Детальніше з тарифами "Нової пошти" можна ознайомитись на сайті у розділі "Вартість доставки".

Вартість міжнародних відправлень (скриншот сайту "Нової пошти")

Орієнтовну вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою калькулятора на сайті. Для цього у відповідному вікні потрібно вказати країну-отримувача, вибрати вид відправлення (документи, посилка, палети) і зазначити вагу та габарити.

Слід зауважити, що остаточна вартість може відрізнятись від розрахункової, оскільки туди не входять митні збори і податки, які можуть нарахувати у країні-отримувачі.

Калькулятор для розрахунку вартості міжнародного відправлення (скриншот сайту "Нової пошти")

Як відправити посилку за кордон

При відправленні посилок за кордон слід дотриматися алгоритму:

ознайомитись зі списком товарів, які не можна відправляти за кордон;

визначити ринкову вартість речей, які будуть вказані в митній декларації;

визначити мету експорту відправлення, яку буде вказано в митній декларації (особисті речі, подарунок, повернення товару тощо);

вибрати спосіб оформлення: посилку можна відправити у відділенні, вказавши усі дані отримувача, або ж самостійно заповнити цю інформацію у мобільному застосунку;

оплатити послуги.

Доставка посилок за кордон триває від 3 днів.