Працює без вихідних. "Нова пошта" відкрила відділення у популярній серед українців країні
"Нова пошта" (яка в Європі працює під брендом Nova Post) розширила свою мережу за кордоном. Йдеться про відкриття ще одного відділення в італійському Мілані.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Telegram
Адреса нового відділення "Нової пошти" в Мілані
Згідно з інформацією компанії, друге відділення "Нової пошти" в Мілані відкрили за адресою: via Rodolfo Farneti, 3.
Місцерозташування нового відділення НП у Мілані (скриншот: google.com/maps)
Повідомляється, що:
- нове відділення "Нової пошти" працює без вихідних;
- там можна швидко отримати та відправити документи й посилки до 30 кг.
Уточнюється, що в цілому термін доставки з України до Італії - від п'яти днів.
Зазначається, що в Італії "Нова пошта" забезпечує доставку у 2400 поштоматів та 2500 пунктів видачі по всій країні (завдяки співпраці з партнерами GLS та BRT).
Насамкінець українцям розповіли, що впродовж цього року планується збільшення кількості точок сервісу:
- у Венеції;
- в Барі;
- у Варезе;
- в Неаполі;
- в Римі.
Публікація прес-служби "Нової пошти" (скриншот: t.me/novapostcorp)
Тарифи "Нової пошти" в Європі та мережа відділень
З тарифами для відправки з України в Італію (або у зворотньому напрямку), а також в інші країни Європи, можна ознайомитись на офіційному сайті компанії.
Вартість послуг залежить, зокрема, від типу відправлень (ваги посилки).
Тарифи НП для відправки з України в Італію (скриншот: novapost.com)
Мережа відділень "Нової пошти" в Європі охоплює 14 країн. У деяких регіонах працює також адресна доставка.
Мережа НП у Європі (скриншот: novaposhta.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Нова пошта" відкрила відділення у Мадриді.
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