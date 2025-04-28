"Новая почта" изменила тарифы, но не для всех: новые расценки

Что изменилось в тарифах НП на международную доставку

Клиентам "Новой почты" рассказали, что тарифы на международную доставку были обновлены.

Речь идет о том, что отныне стоимость посылки рассчитывается:

не по объемному весу;

а по фактическому весу.

"Сколько весит - столько и платите", - отметили в компании.

В качестве примера гражданам привели ситуацию с пересылкой шляпы.

"Если планируете отправить шляпу, которая весит 250 граммов, то заплатите только за этот вес, а не за размеры", - объяснили в "Новой почте".

Кроме того, была введена "удобная градация тарифов для мелких грузов":

не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг);

а по фактическому весу (разная цена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д.).

Подробнее с тарифами НП на международную доставку можно ознакомиться по ссылке.

Публикация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Отметим, что сеть отделений "Новой почты" в Европе охватывает 14 стран. В некоторых регионах работает также адресная доставка.

Срок доставки - от трех дней.

Сеть НП в Европе (скриншот: novaposhta.ua)

В целом же "Новая почта" доставляет документы, посылки и грузы в более чем 200 стран мира.