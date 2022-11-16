"Нова пошта" відновила роботу у Херсоні: які відділення працюють

"Нова пошта" повернулася до звільненого Херсона. Сьогодні перші два відділення відновили свою роботу у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу пошти.
Наразі у Херсоні працюють:
Також у місті працює адресна кур'єрська доставка посилок до 30 кг у зручне місце або додому.
За послуги можна сплатити готівкою, карткою через POS-термінал, через мобільний додаток або відправити посилку за рахунок отримувача.
До того ж, відділення пошти оснащені генератором та Starlink, щоб херсонці могли зарядити свої пристрої. А в стаціонарному відділенні можна отримати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо.
Нагадаємо, 15 листопада "Укрпошта" відкрила два відділення у Херсоні.
Окрім того, сьогодні у місті відновлюють роботу відділення Ощадбанку та ПриватБанку.
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