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"Нова пошта" відновила роботу у Херсоні: які відділення працюють

Фото: "Нова пошта" відновила роботу у Херсоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Нова пошта" повернулася до звільненого Херсона. Сьогодні перші два відділення відновили свою роботу у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу пошти.

Наразі у Херсоні працюють:

  • стаціонарне відділення №9 (до 30 кг) - просп. Святих Кирила та Мефодія, щодня з 9:00 до 15:00
  • мобільне відділення №100 (до 10 кг) - просп. Ушакова, щодня з 12:00 до 15:00

Також у місті працює адресна кур'єрська доставка посилок до 30 кг у зручне місце або додому.

За послуги можна сплатити готівкою, карткою через POS-термінал, через мобільний додаток або відправити посилку за рахунок отримувача.

До того ж, відділення пошти оснащені генератором та Starlink, щоб херсонці могли зарядити свої пристрої. А в стаціонарному відділенні можна отримати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо.

Нагадаємо, 15 листопада "Укрпошта" відкрила два відділення у Херсоні.

Окрім того, сьогодні у місті відновлюють роботу відділення Ощадбанку та ПриватБанку.

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