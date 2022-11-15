"Укрпошта" повертається до Херсона: коли запрацюють відділення

"Укрпошта" повертається до звільненого від окупантів Херсона. Перші два відділення відкриються вже у вівторок, 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook гендиректора компанії Ігоря Смільянського.

"Як обіцяли, повертаємося до Херсона і робимо це не з порожніми руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам. Фото-звіту та новинам – бути, покажу, як все відбувалося", - розповів він.