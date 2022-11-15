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"Укрпошта" повертається до Херсона: коли запрацюють відділення

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Херсон, Вівторок 15 листопада 2022 12:20
"Укрпошта" повертається до Херсона: коли запрацюють відділення Фото: "Укрпошта" повертається до Херсона (ukrposhta.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрпошта" повертається до звільненого від окупантів Херсона. Перші два відділення відкриються вже у вівторок, 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook гендиректора компанії Ігоря Смільянського.

"Як обіцяли, повертаємося до Херсона і робимо це не з порожніми руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам. Фото-звіту та новинам – бути, покажу, як все відбувалося", - розповів він.

Крім того, Селянський зазначив, що підписав наказ про поновлення роботи дирекції Херсонської філії з 15 листопада 2022 року.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли про підготовку відновлення пасажирського сполучення з Херсоном, яке було звільнено військовими ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.

Також у місті найближчим часом поступово з'являтимуться пункти допомоги мешканцям, як це раніше відбувалося у Харківській області.

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Херсон укрпошта Війна в Україні
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