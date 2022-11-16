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У Херсоні запрацювали банки: де відкрилися відділення

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Херсон, Середа 16 листопада 2022 11:42
У Херсоні запрацювали банки: де відкрилися відділення Фото: у Херсоні запрацювали банки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У звільненому Херсоні з середи, 16 листопада, відновлюють роботу відділення Ощадбанку та ПриватБанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції.

"Сьогодні херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

Де відкрилися відділення:

  • Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.
  • ПриватБанк частково надаватиме послуги у центральному відділенні, розташованому в обласному центрі на вул. Потьомкінська, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.

Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків, зазначили у Мінреінтеграції.

Крім того, там нагадали, що у місті працює гаряча лінія гуманітарного штабу, звернутися на яку можна за телефоном: (066) 637-49-85 або написати до месенджерів Viber, Telegram, Signal, WhatsApp за номером: (098) 176-16 -98.

Нагадаємо, "Укрпошта" повернулася до звільненого від окупантів Херсона. Перші два відділення відкрилися у вівторок, 15 листопада.

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Херсон банки
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