RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Новая почта" возобновила работу в Херсоне: какие отделения работают

Фото: "Новая почта" возобновила работу в Херсоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

"Новая почта" вернулась в освобожденный Херсон. Сегодня первые два отделения возобновили свою работу в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу почты.

Сейчас в Херсоне работают:

  • стационарное отделение №9 (до 30 кг) - просп. Святых Кирилла и Мефодия, ежедневно с 9:00 до 15:00
  • мобильное отделение №100 (до 10 кг) - просп. Ушакова, ежедневно с 12:00 до 15:00

Также в городе работает адресная курьерская доставка посылок до 30 кг в удобное место или на дом.

За услуги можно оплатить наличными, картой через POS-терминал, через мобильное приложение или отправить посылку за счет получателя.

К тому же отделения почты оснащены генератором и Starlink, чтобы херсонцы могли зарядить свои устройства. А в стационарном отделении можно получить финансовые услуги, денежные переводы, материальную помощь от ООН.

Напомним, 15 ноября "Укрпочта" открыла два отделения в Херсоне.

Кроме того, сегодня в городе возобновляют работу отделения Ощадбанка и ПриватБанка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонНова пошта