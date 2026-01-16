"Нова пошта" пояснила, що робити, коли не відчиняється поштомат: інструкція

"Нова пошта" попередила українців, що через сильні морози іноді дверцята поштомата не відчиняються із першого разу. Для таких випадків є чіткий алгоритм дій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти" у Telegram.
"Січневі морози не пройшли повз і наші поштомати. Ми підготували памʼятку, як діяти, коли дверцята комірки з вашою посилкою не відкрилися з першого разу", - написали у компанії.
У "Новій пошті" радять дотримуватись алгоритму:
Водночас у компанії наголосили, що замерзлу комірку поштомата не можна поливати гарячою водою чи нагрівати її відкритим вогнем. Також заборонено використовувати сіль чи хімікати, щоб її відчинити.
