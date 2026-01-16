"Нова пошта" пояснила, що робити, коли не відчиняється поштомат: інструкція

Що робити, якщо дверцята поштомата не відчинились

"Січневі морози не пройшли повз і наші поштомати. Ми підготували памʼятку, як діяти, коли дверцята комірки з вашою посилкою не відкрилися з першого разу", - написали у компанії.

У "Новій пошті" радять дотримуватись алгоритму:

спочатку спробуй відкрити кілька разів кнопкою у застосунку;

якщо чуєш клацання замка, але дверцята не відкриваються - м'яко натисни на них руками та спробуй відкрити комірку знову;

коли і це не допомагає, злегка обстукай комірку з вантажем та сусідні комірки, після чого обережно посмикай на себе;

якщо все марно - пиши нам або подзвони на гарячу лінію.

Як діяти, якщо комірка поштомата замерзла (інфографіка "Нова пошта")

Що не можна робити

Водночас у компанії наголосили, що замерзлу комірку поштомата не можна поливати гарячою водою чи нагрівати її відкритим вогнем. Також заборонено використовувати сіль чи хімікати, щоб її відчинити.

Що не можна робити, коли замерзла комірка поштомата (інфографіка "Нова пошта")