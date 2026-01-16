"Новая почта" объяснила, что делать, когда не открывается почтомат: инструкция

Что делать, если дверца почтомата не открылась

"Январские морозы не прошли мимо и наших почтоматов. Мы подготовили памятку, как действовать, когда дверца ячейки с вашей посылкой не открылась с первого раза", - написали в компании.

В "Новой почте" советуют придерживаться алгоритма:

сначала попробуй открыть несколько раз кнопкой в приложении;

если слышишь щелчок замка, но дверца не открывается - мягко нажми на нее руками и попробуй открыть ячейку снова;

когда и это не помогает, слегка обстучи ячейку с грузом и соседние ячейки, после чего осторожно подергай на себя;

если все бесполезно - пиши нам или позвони на горячую линию.

Как действовать, если ячейка почтомата замерзла (инфографика "Новая почта")

Что нельзя делать

В то же время в компании отметили, что замерзшую ячейку почтомата нельзя поливать горячей водой или нагревать ее открытым огнем. Также запрещено использовать соль или химикаты, чтобы ее открыть.

Что нельзя делать, когда замерзла ячейка почтомата (инфографика "Новая почта")