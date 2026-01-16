"Новая почта" объяснила, что делать, когда не открывается почтомат: инструкция

"Новая почта" предупредила украинцев, что из-за сильных морозов иногда дверцы почтомата не открываются с первого раза. Для таких случаев есть четкий алгоритм действий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.
"Январские морозы не прошли мимо и наших почтоматов. Мы подготовили памятку, как действовать, когда дверца ячейки с вашей посылкой не открылась с первого раза", - написали в компании.
В "Новой почте" советуют придерживаться алгоритма:
В то же время в компании отметили, что замерзшую ячейку почтомата нельзя поливать горячей водой или нагревать ее открытым огнем. Также запрещено использовать соль или химикаты, чтобы ее открыть.
Ранее мы писали о том, что компания "Новая почта" предупредила украинцев, что один из мобильных сервисов вскоре полностью перестанет функционировать.
Читайте также о том, что "Новая почта" предлагает украинцам услугу - "Пункт передачи" (она же "Пункт хранения"). Это удобный сервис, позволяющий оставить личные вещи или посылку в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи для временного хранения или дальнейшей передачи получателю.