Суспільство Освіта Гроші Зміни

Посилки затримуються? "Нова пошта" попередила про розсилку від шахраїв

Фото: "Нова пошта" попередила про фішингову розсилку від шахраїв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від "Нової пошти". Ці повідомлення не мають жодного відношення до компанії та являються фішинговою розсилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

Клієнти "Нової пошти" почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: "Вашу посилку затримано через неправильний індекс".

У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді -  для збору особистих і банківських даних.

"Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману", - наголосили у компанії.

Там зазначили, що уся офіційна комунікація "Нової пошти" ведеться лише з офіційних каналів:

  • сайт;
  • мобільний застосунок;
  • соціальні мережі;
  • SMS-повідомлення. 

Новини "Нової пошти"

Нагадаємо, "Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тисяч відділень і 27 тисяч поштоматів та близько 34 тисяч працівників.

Раніше стало відомо, що у рамках співпраці з ЄБРР "Нова пошта" скоротить персонал на 10%.

Також ми повідомляли, що "Нова пошта" змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита.

