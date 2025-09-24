Посилки затримуються? "Нова пошта" попередила про розсилку від шахраїв

Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від "Нової пошти". Ці повідомлення не мають жодного відношення до компанії та являються фішинговою розсилкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
Клієнти "Нової пошти" почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: "Вашу посилку затримано через неправильний індекс".
У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді - для збору особистих і банківських даних.
"Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману", - наголосили у компанії.
Там зазначили, що уся офіційна комунікація "Нової пошти" ведеться лише з офіційних каналів:
Нагадаємо, "Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тисяч відділень і 27 тисяч поштоматів та близько 34 тисяч працівників.
Раніше стало відомо, що у рамках співпраці з ЄБРР "Нова пошта" скоротить персонал на 10%.
Також ми повідомляли, що "Нова пошта" змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита.