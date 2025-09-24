Посилки затримуються? "Нова пошта" попередила про розсилку від шахраїв

Клієнти "Нової пошти" почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: "Вашу посилку затримано через неправильний індекс".

У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді - для збору особистих і банківських даних.

"Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману", - наголосили у компанії.

Там зазначили, що уся офіційна комунікація "Нової пошти" ведеться лише з офіційних каналів: