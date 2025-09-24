Посылки задерживаются? "Новая почта" предупредила о рассылке от мошенников

Мошенники рассылают SMS-сообщения якобы от "Новой почты". Эти сообщения не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
Клиенты "Новой почты" начали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится: "Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса".
В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле - для сбора личных и банковских данных.
"Не переходите по ссылке в SMS и не делитесь личными данными. Удалите сообщение и предупредите близких, особенно пожилых людей, которые могут не заподозрить обмана", - отметили в компании.
Там отметили, что вся официальная коммуникация "Новой почты" ведется только по официальным каналам:
Напомним, "Новая почта" является одним из двух крупнейших операторов почтовой связи в Украине, который имеет сеть из более 12 тысяч отделений и 27 тысяч почтоматов и около 34 тысяч работников.
