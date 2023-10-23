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"Нова пошта" показала ще одне відео моменту ракетного удару РФ по терміналу під Харковом

Ілюстративне фото: "Нова пошта" показала ще одне відео моменту ракетного удару РФ по терміналу під Харковом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти зруйнували термінал "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом внаслідок ракетного удару 21 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".

На відео видно моменту прильоту російської ракети по терміналу під Харковом. Спершу видно сортувальні лінії. Проте за кілька секунд відбувається спалах, за яким йде сильна ударна хвиля.

 

 

"Ще один доказ того, що це цивільний об'єкт. Інфраструктура, яка є життєво важливою для цивільного населення", - додають у "Новій пошті".

Удар по терміналу "Нової пошти"

Пізно ввечері 21 жовтня росіяни завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом. Вони випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 17 отримали поранення. Поліція вже ідентифікувала всіх жертв.

Більше про наслідки цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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