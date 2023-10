"Новая почта" показала еще одно видео момента ракетного удара РФ по терминалу под Харьковом

На видео видно момент прилета российской ракеты по терминалу под Харьковом. Сначала видны сортировочные линии. Однако через несколько секунд происходит вспышка, за которой идет сильная ударная волна.

Другие видеозаписаны несколько секунд до последнего ночного missile нападу на Kharkiv Nova Post depot.

Другие проблемы, которые являются гражданским объектом. Внутренняя структура, которая является жизненно важным для граждан. #RussiaIsATerroristState and the whole world should know it! pic.twitter.com/2WxyYsPFsC — Новая почта (@NP_official_ru) October 23, 2023