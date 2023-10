"Нова пошта" показала ще одне відео моменту ракетного удару РФ по терміналу під Харковом

На відео видно моменту прильоту російської ракети по терміналу під Харковом. Спершу видно сортувальні лінії. Проте за кілька секунд відбувається спалах, за яким йде сильна ударна хвиля.

Another video recorded a few seconds before the last night's missile attack on the Kharkiv Nova Post depot.

Another proof that this is a civilian object. The infrastructure that is vital to civilians.#RussiaIsATerroristState and the whole world should know it! pic.twitter.com/2WxyYsPFsC