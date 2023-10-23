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"Новая почта" показала еще одно видео момента ракетного удара РФ по терминалу под Харьковом

Харьковская область, Понедельник 23 октября 2023 14:50
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"Новая почта" показала еще одно видео момента ракетного удара РФ по терминалу под Харьковом Иллюстративное фото: "Новая почта" показала еще одно видео момента ракетного удара РФ по терминалу под Харьковом (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты разрушили терминал "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом в результате ракетного удара 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту".

На видео видно момент прилета российской ракеты по терминалу под Харьковом. Сначала видны сортировочные линии. Однако через несколько секунд происходит вспышка, за которой идет сильная ударная волна.

"Еще одно доказательство того, что это гражданский объект. Инфраструктура, которая жизненно важна для гражданского населения", - добавляют в "Новой почте".

Удар по терминалу "Новой почты"

Поздно вечером 21 октября россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом. Они выпустили зенитные ракеты С-300.

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

По последним данным, в результате атаки погибли шесть человек, еще 17 получили ранения. Полиция уже идентифицировала всех жертв.

Больше о последствиях циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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