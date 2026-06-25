"Нова пошта" почала доставляти посилки вночі: де та як працює новий сервіс

Наразі сервіс працює у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві. Лише у травні компанія доставила до поштоматів у нічний час майже 160 тисяч відправлень.

Після завершення тестування такий формат доставки планують запустити у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України. У "Новій пошті" зазначають, що нічна доставка дозволяє клієнтам отримати посилку вже зранку, навіть якщо вона прибула до міста пізно ввечері.

У компанії також повідомили, що паралельно продовжують скорочувати терміни доставки. Якщо у січні середній час доставки посилки до поштомата становив 26,5 години, то вже у травні цей показник скоротився до 20,5 години.

Таким чином, у середньому доставка стала швидшою майже на шість годин.