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"Новая почта" начала доставлять посылки ночью: где и как работает новый сервис

14:32 25.06.2026 Чт
2 мин
Ночную доставку в ближайшее время планируют ввести во всех областных центрах Украины
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Почтомат "Новой почты" (novaposhta.ua)

"Новая почта" приступила к пилотному проекту ночной доставки посылок в почтоматы. Теперь в нескольких городах Украины отправления могут доставлять с 22:00 до 07:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В настоящее время сервис работает в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве . Только в мае компания доставила к почтоматам в ночное время почти 160 тысяч отправлений.

После завершения тестирования такой формат доставки планируется запустить во всех городах-миллионниках и областных центрах Украины. В "Новой почте" отмечают, что ночная доставка позволяет клиентам получить посылку уже с утра, даже если она прибыла в город поздно вечером.

В компании также сообщили, что параллельно продолжают сокращать сроки доставки. Если в январе среднее время доставки посылки в почтомат составляло 26,5 часа, то уже в мае этот показатель сократился до 20,5 часа .

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Таким образом, в среднем доставка стала быстрее почти на шесть часов.

Ранее РБК-Украина писало, что во время российского удара по Киеву был уничтожен крупнейший автоматизированный сортировочный терминал "Новой почты". В компании сообщили, что работники не пострадали, а для бесперебойной доставки запустили резервные логистические схемы.

Также мы рассказывали, что в Дружковке Донецкой области из-за постоянных российских обстрелов временно закрыли два последних отделения "Новой почты". В компании сообщили, что в городе продолжат работать почтоматы, а сотрудникам предложили работу в более безопасных регионах Украины.

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