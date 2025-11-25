UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 грудня 2025 року: скільки коштуватимуть послуги

Скільки коштуватимуть посилки з 1 грудня 2025 року (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З 1 грудня 2025 року "Нова пошта" оновлює тарифи на частину послуг. За словами компанії, це допоможе підтримати звичну швидкість і якість доставки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти" у Telegram.

Які послуги залишиться без змін

Вартість не зміниться на наступні послуги:

  • доставка посилок до 2 кг;
  • відправка з селищ і сіл.

У вартість послуг і надалі включені:

  • комісія за оголошену цінність до 500 грн;
  • переадресування в дорозі;
  • повернення посилок і документів;
  • фірмовий конверт та пакети 0,5-4 кг;
  • гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.

Які тарифи змінюються

Вартість зросте на послуги:

  • доставка документів у конверті: по місту - 60 грн, по Україні - 70 грн;
  • поштомат: +10 грн за доставку;
  • кур’єрська доставка або забір: +50 грн;
  • посилки по місту між відділеннями: до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 160 грн;
  • посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг - 120 грн, до 30 кг - 180 грн.

Повний перелік оновлених тарифів доступний на сайті "Нової пошти".

Читайте також про те, що другій половині листопада інформація про підвищення тарифів "Нової пошти" з'явилась у ЗМІ, але тоді компанія деталей не розкривала.

Раніше ми ділились списком заборонених товарів, які не можна відправляти "Новою поштою".

