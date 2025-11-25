RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Новая почта" повышает тарифы с 1 декабря 2025 года: сколько будут стоить услуги

Сколько будут стоить посылки с 1 декабря 2025 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновляет тарифы на часть услуг. По словам компании, это поможет поддержать привычную скорость и качество доставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.

Какие услуги останутся без изменений

Стоимость не изменится на следующие услуги:

  • доставка посылок до 2 кг;
  • отправка из поселков и сел.

В стоимость услуг и в дальнейшем будут включены:

  • комиссия за объявленную ценность до 500 грн;
  • переадресация в пути;
  • возврат посылок и документов;
  • фирменный конверт и пакеты 0,5-4 кг;
  • гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.

Какие тарифы меняются

Стоимость возрастет на услуги:

  • доставка документов в конверте: по городу - 60 грн, по Украине - 70 грн;
  • почтомат: +10 грн за доставку;
  • курьерская доставка или забор: +50 грн;
  • посылки по городу между отделениями: до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 160 грн;
  • посылки по Украине между отделениями: до 10 кг - 120 грн, до 30 кг - 180 грн.

Полный перечень обновленных тарифов доступен на сайте "Новой почты".

Читайте также о том, что во второй половине ноября информация о повышении тарифов "Новой почты" появилась в СМИ, но тогда компания деталей не раскрывала.

Ранее мы делились списком запрещенных товаров, которые нельзя отправлять "Новой почтой".

Нова поштапосилкиТарифыЦены в Украине