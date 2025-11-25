"Новая почта" повышает тарифы с 1 декабря 2025 года: сколько будут стоить услуги

С 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновляет тарифы на часть услуг. По словам компании, это поможет поддержать привычную скорость и качество доставки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.
Стоимость не изменится на следующие услуги:
В стоимость услуг и в дальнейшем будут включены:
Стоимость возрастет на услуги:
Полный перечень обновленных тарифов доступен на сайте "Новой почты".
