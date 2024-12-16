"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік

Під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за наступним графіком:

25 грудня - за своїм звичайним розкладом

31 грудня - до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення)

1 січня - відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.

Решта днів - "Нова пошта" працюватиме за звичайним графіком.

Відсутність вихідних під час війни

Зазначимо, у період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинено дію окремих норм законодавства про працю. Зокрема, скасовано святкові дні, зокрема не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо він припадає на суботу або неділю.

НБУ майже не змінить Регламент роботи системи електронних НБУ та порядок роботи банківської системи України наприкінці року.