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"Укрпошта" планує підняти тарифи: що подорожчає

Україна, Понеділок 21 жовтня 2024 15:43
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"Укрпошта" планує підняти тарифи: що подорожчає Фото: вартість листів та листівок в Україні зросте на 13% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" планує підвищити тарифи на доставку листів та листівок по Україні на 13%. Востаннє тарифи підвищували минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт, розміщений для обговорення на сайті НКЕК.

Проєкт постанови передбачає затвердження Граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток на 13,3% вищими, за діючі.

Пропонується підняти тарифи на:

  • внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, з 17 до 20,4 гривень з ПДВ,
  • внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби, - з 10,2 гривень 12,2 гривень з ПДВ,
  • внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки з 6 до 40,8 гривень

Граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток

№ з/п

Вид відправлення

Граничні ціни (тарифи) без податку на додану вартість (грн)

1

Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки

17,00

2

Внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби

10,20

3

Внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки.

34,00

Нагадаємо, тариф для "Укрпошти" повинна затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

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