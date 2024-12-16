"Новая почта" обнародовала график работы на Рождество и Новый год

Во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:

25 декабря - по своему обычному расписанию

31 декабря - до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения)

1 января - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки можно получить.

В остальные дни "Новая почта" будет работать по обычному графику.

Отсутствие выходных во время войны

Отметим, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

НБУ почти не изменит Регламент работы системы электронных НБУ и порядок работы банковской системы Украины в конце года.