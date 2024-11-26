Як працюватимуть банки України на зимові свята: НБУ підготував режим на кінець року

Національний банк підготував проєкт Регламенту роботи системи електронних НБУ та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року. Фактично перерви не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на проєкт постанови НБУ .

Кліринг та розрахунки в системі "ПРОСТІР" між учасниками НПС "ПРОСТІР" виконуються у звичайному режимі.

Система СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 16.00

Система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ, депозитарій Національного банку України, Національний банк України під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, автоматизована інформаційна система НБУ "Кредитні договори з нерезидентами”, валютний ринок України працюють у звичайному режимі.

Кліринг та розрахунки в системі Центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи "Український платіжний простір" ("ПРОСТІР") виконуються у звичайному режимі.

Згідно з проєктом, який оприлюднений для обговорення, пропонується такий режим роботи:

Нагадаємо, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема скасовані святкові дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.