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"Нова пошта" через обстріли призупинила роботу в Херсоні: що з посилками

Фото: "Нова пошта" через обстріл призупинила роботу в Херсоні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Нова пошта" сьогодні, 22 листопада, призупинила видачу посилок та доставку кореспонденцій до Херсона у зв'язку з обстрілами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на соцмережі компанії.

На даний момент усі посилки, які мають прямувати до Херсона, зберігаються у відділенні №1 міста Миколаїв. У компанії поки що точно не знають, коли зможуть відновити роботу мобільних та стаціонарних відділень у нещодавно звільненому місті.

Раніше ми писали, що сьогодні російські війська продовжують обстрілювати Херсон. Сьогодні, 22 листопада, у місті зафіксовано 11 "прильотів".

Нагадаємо, що РБК-Україна раніше повідомляла про вибухи в Херсоні. За даними "Суспільного", у місті пролунало вже понад 10 вибухів.

Крім того, вчора росіяни обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

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