"Нова пошта" 24/7: у Києві десять відділень перейшли на цілодобовий режим (адреси)

Які відділення працюють цілодобово

За інформацією компанії, цілодобовий режим запроваджено у відділеннях на обох берегах Києва.

Правий берег:

№310 - вул. Бакинська, 30

№308 - вул. Нижній Вал, 7–9

№543 - вул. Хрещатик, 16-А

№58 - вул. Олекси Тихого, 49

№243 - просп. Повітряних Сил, 3-А

№88 - вул. Якуба Коласа, 15

№163 - вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5

Лівий берег:

№19 - вул. Райдужна, 25-Б

№52 - просп. Миколи Бажана, 3

№184 - бульв. Верховної Ради, 14-Б

Які послуги доступні у пунктах незламності

У кожному з цих відділень кияни зможуть цілодобово:

відправляти та отримувати посилки;

зігрітися та скористатися приміщенням як пунктом обігріву;

підзарядити гаджети;

під’єднатися до Wi-Fi;

випити чай або каву;

зробити медичні процедури, що потребують електроенергії (зокрема з небулайзером);

зняти готівку без комісії.

У компанії зазначили, що рішення ухвалили для підтримки мешканців столиці в умовах можливих перебоїв з електропостачанням.