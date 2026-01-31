"Нова пошта" 24/7: у Києві десять відділень перейшли на цілодобовий режим (адреси)

Українська логістична компанія "Нова пошта" з 31 січня перевела десять відділень у Києві на режим роботи 24/7. Вони функціонуватимуть не лише для обслуговування клієнтів, а й як пункти незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі компанії.
За інформацією компанії, цілодобовий режим запроваджено у відділеннях на обох берегах Києва.
Правий берег:
Лівий берег:
У кожному з цих відділень кияни зможуть цілодобово:
У компанії зазначили, що рішення ухвалили для підтримки мешканців столиці в умовах можливих перебоїв з електропостачанням.
Раніше ми писали, що міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.
