Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Нова пошта" 24/7: у Києві десять відділень перейшли на цілодобовий режим (адреси)

Ілюстративне фото: "Нова пошта" перевела частину відділень у Києві у цілодобовий режим (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українська логістична компанія "Нова пошта" з 31 січня перевела десять відділень у Києві на режим роботи 24/7. Вони функціонуватимуть не лише для обслуговування клієнтів, а й як пункти незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі компанії.

Які відділення працюють цілодобово

За інформацією компанії, цілодобовий режим запроваджено у відділеннях на обох берегах Києва.

Правий берег:

  • №310 - вул. Бакинська, 30
  • №308 - вул. Нижній Вал, 7–9
  • №543 - вул. Хрещатик, 16-А
  • №58 - вул. Олекси Тихого, 49
  • №243 - просп. Повітряних Сил, 3-А
  • №88 - вул. Якуба Коласа, 15
  • №163 - вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5

Лівий берег:

  • №19 - вул. Райдужна, 25-Б
  • №52 - просп. Миколи Бажана, 3
  • №184 - бульв. Верховної Ради, 14-Б

Які послуги доступні у пунктах незламності

У кожному з цих відділень кияни зможуть цілодобово:

  • відправляти та отримувати посилки;
  • зігрітися та скористатися приміщенням як пунктом обігріву;
  • підзарядити гаджети;
  • під’єднатися до Wi-Fi;
  • випити чай або каву;
  • зробити медичні процедури, що потребують електроенергії (зокрема з небулайзером);
  • зняти готівку без комісії.

У компанії зазначили, що рішення ухвалили для підтримки мешканців столиці в умовах можливих перебоїв з електропостачанням.

Раніше ми писали, що міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.

РБК-Україна також писало, що відділення "Нової пошти" по всій Україні під час відключень світла готові допомагати людям.

КиївНовая почтаПункт незламності