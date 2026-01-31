"Новая почта" 24/7: в Киеве десять отделений перешли на круглосуточный режим (адреса)

Украинская логистическая компания "Новая почта" с 31 января перевела десять отделений в Киеве на режим работы 24/7. Они будут функционировать не только для обслуживания клиентов, но и как пункты несокрушимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети компании.
По информации компании, круглосуточный режим введен в отделениях на обоих берегах Киева.
Правый берег:
Левый берег:
В каждом из этих отделений киевляне смогут круглосуточно:
В компании отметили, что решение приняли для поддержки жителей столицы в условиях возможных перебоев с электроснабжением.
Ранее мы писали, что министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.
РБК-Украина также писало, что отделения "Новой почты" по всей Украине во время отключений света готовы помогать людям.