Общество Образование Деньги Изменения

"Новая почта" 24/7: в Киеве десять отделений перешли на круглосуточный режим (адреса)

Иллюстративное фото: "Новая почта" перевела часть отделений в Киеве в круглосуточный режим (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинская логистическая компания "Новая почта" с 31 января перевела десять отделений в Киеве на режим работы 24/7. Они будут функционировать не только для обслуживания клиентов, но и как пункты несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети компании.

Какие отделения работают круглосуточно

По информации компании, круглосуточный режим введен в отделениях на обоих берегах Киева.

Правый берег:

  • №310 - ул. Бакинская, 30
  • №308 - ул. Нижний Вал, 7-9
  • №543 - ул. Крещатик, 16-А
  • №58 - ул. Алексея Тихого, 49
  • №243 - просп. Воздушных Сил, 3-А
  • №88 - ул. Якуба Коласа, 15
  • №163 - ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5

Левый берег:

  • №19 - ул. Радужная, 25-Б
  • №52 - просп. Николая Бажана, 3
  • №184 - бульв. Верховной Рады, 14-Б

Какие услуги доступны в пунктах несокрушимости

В каждом из этих отделений киевляне смогут круглосуточно:

  • отправлять и получать посылки;
  • согреться и воспользоваться помещением как пунктом обогрева;
  • подзарядить гаджеты;
  • подключиться к Wi-Fi;
  • выпить чай или кофе;
  • сделать медицинские процедуры, требующие электроэнергии (в частности с небулайзером);
  • снять наличные без комиссии.

В компании отметили, что решение приняли для поддержки жителей столицы в условиях возможных перебоев с электроснабжением.

 

Ранее мы писали, что министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.

РБК-Украина также писало, что отделения "Новой почты" по всей Украине во время отключений света готовы помогать людям.

