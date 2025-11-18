Нова наглядова рада "Нафтогазу": Кабмін запустив конкурс і назвав терміни

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що головні державні підприємства в галузі української енергетики на фоні корупційного скандалу з "плівками Міндіча" будуть повністю перезавантажені. Паралельно з фінансовою перевіркою там буде повністю оновлено керівництво.

Також президент заявив, що урядовці отримали доручення - бути у постійній комунікації з правоохоронцями та антикорупційними органами.

Також повідомлялось, що на тлі скандалу Герман Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук. Зеленський вже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

При цьому сьогодні, 18 листопада, у Верховній Раді депутати заблокували трибуну та зірвали засідання щодо звільнення міністрів.