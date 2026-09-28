Українські хакери "полюють" на датацентри РФ: що відомо

Кіберспільнота HackYourMom розмістила на своєму сайті новий розділ з інтерактивною картою датацентрів Росії. Вона містить координати, адреси та рівень достовірності кожної локації.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пост хактивістів у Telegram .

Українська кіберспільнота створила публічний інструмент для моніторингу цифрової інфраструктури країни-агресорки. На платформі запрацювала деталізована інтерактивна схема з обʼєктами ворога.

Що відомо про інтерактивну карту?

Новий розділ розробники назвали "Карта дата-центрів на расii". Він містить вичерпний перелік даних про обʼєкти російської цифрової інфраструктури.

Користувачам доступна така інформація:

точні адреси та географічні координати;

актуальний статус обʼєктів;

місткість датацентрів;

рівень достовірності кожної вказаної локації.

Автори проєкту зазначають, що в гру "їб.ни по ДЦ" можна грати вдвох, тому заклик стосується всіх, хто може використати ці дані для боротьби з ворожою економікою та інфраструктурою.

"Поки там розповідають про "суверенний інтернет" і цифрову фортецю, їхня інфраструктура спокійно розкладається по відкритих джерелах на адреси, точки й операторів", - пишуть українські хактивісти.

У мережу злили карту датацентрів РФ (скриншоти: Telegram HackYourMom)

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Чому це важливо?

Створення карти стало відповіддю українських кіберфахівців на систематичні атаки Росії проти обʼєктів звʼязку та збереження даних на території нашої держави.

Напередодні, 25 вересня, внаслідок ворожого удару зазнав пошкоджень дата-центр телеком-компанії Data Group.

Також через російські обстріли було повністю знищено потужності хостинг-провайдера MiroHost, який поки не може назвати терміни відновлення роботи.

Крім того, після повторного удару по будівлі Protasov Business Park у Києві постраждала інфраструктура дата-центру Cosmonova.