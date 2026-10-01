Атаки на ТЦК, енергетику та iPhone: CERT-UA розкрила нові кіберзагрози РФ

За перше півріччя 2026 року CERT-UA зафіксувала понад 3 тисячі кіберінцидентів в Україні. Хакери дедалі активніше використовують ШІ для створення шкідливого коду та атакують смартфони військових і посадовців.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на звіт, оприлюднений на сайті Держспецзв'язку .

ШІ та маскування під відомі сервіси

За даними фахівців, використання ШІ спростило створення фішингових листів і шкідливого софту - це дозволяє ворогу швидко масштабувати методи. Водночас хакери активно маскують свою діяльність за популярними сервісами.

Ключові схеми зловмисників включають

Легітимні платформи: розповсюдження шкідливих файлів через GitHub і файлообмінники, викрадення даних через Telegram та використання тунелів ngrok або Cloudflare.

Штучний інтелект: застосування ШІ для генерації кодів, вебсторінок та автоматичної адаптації фішингу під конкретні регіони й теми.

Мобільний вектор: поширення шкідливих застосунків для Android під виглядом карт тривог, знижок на пальне чи тестувань для військових.

Окрему загрозу становить виявлений інструмент DarkSword, який дозволяє непомітно компрометувати пристрої на базі iOS через зламані сайти та новинні ресурси.

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Атаки на органи влади, реєстри та критичну інфраструктуру

Найбільше від дій противника постраждали місцеві органи влади, на які припадає 37 відсотків від усіх зафіксованих інцидентів, а також урядові структури - 22 відсотки.

Основні цілі ворожих угруповань

Внесення фальшивих даних: група UAC-0173 атакує нотаріусів, ЦНАПи та ТЦК для підробки державних реєстрів.

Деструктивні удари: угруповання UAC-0165 (Sandworm) намагається зламати об'єкти енергетики, водо- та газопостачання через локальне мережеве обладнання.

Миттєве використання вразливостей: найвідоміша російська група кіберзлочинців APT28 починає атакувати сервіси Microsoft Office та поштові клієнти вже за кілька днів після виявлення нових прогалин у захисті.

Експерти зазначають: зниження технічного порогу для простих атак відбувається паралельно зі зростанням високотехнологічних операцій, які фінансуються спецслужбами РФ та Білорусі.