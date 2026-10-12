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Новая кибератака на Украину: хакеры заставили ИИ похитить данные более 600 тысяч человек

16:21 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Новая кибератака на Украину: хакеры заставили ИИ похитить данные более 600 тысяч человек Claude привлекли в кибератаки на Украину (коллаж: РБК-Украина)
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Украинские сайты, платформы электронной коммерции и объекты критической инфраструктуры стали целями новой кибератаки с привлечением ИИ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Hacker News.

Что известно?

По данным аналитиков SOCRadar, за операцией стоит русскоязычный брокер начального доступа под никнеймом CyberXero, действующим с июля 2026 года.

Хакеры параллельно ведут два направления атак:

  • Автоматизированная глобальная кампания против сайтов на WordPress и платформ электронной коммерции.
  • Целевую ручную операцию против украинских энергетических и коммунальных предприятий, в частности, теплопоставщика в Харькове.

В результате автоматизированных сканирований злоумышленники похитили более 628 тысяч записей с персональными данными украинцев. Нарушения безопасности также были зафиксированы в Польше, Нидерландах и Китае.

Новая кибератака на Украину: хакеры заставили ИИ похитить данные более 600 тысяч человек
Схема, по которой действуют киберзлоумышленники (изображение: SOCRadar )

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Как хакеры заставляют ИИ обходить собственные ограничения?

Уникальной чертой атаки стало использование нейросети Claude Code с кластером из 51 специализированного ИИ-агента . Дополнительно хакеры подключили автономную систему PentAGI для автоматического создания вредоносного кода.

Чтобы обойти встроенные защитные ограничения искусственного интеллекта, злоумышленники используют специальную формулировку контекста. Они убеждают нейросеть, осуществляющую "авторизованное тестирование собственной системы на проникновение".

Новая кибератака на Украину: хакеры заставили ИИ похитить данные более 600 тысяч человек
Как работает хакерская система взлома (изображение: SOCRadar )

Если ИИ-модель отказывается выполнять задачи, хакеры просто открывают новую сессию с теми же инструкциями и повторяют запрос, пока не получат нужный результат.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют всем организациям, использующим системы WordPress, Magento или PrestaShop, срочно проверить списки администраторов, наличие сторонних веб-шелей и подозрительные учетные записи в своих системах.

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