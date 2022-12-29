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Нова хвиля. Після ракет РФ запустила по Україні дрони

Фото: після ракет РФ запустила по Україні дрони 29 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Слідом за ракетами у четвер, 29 грудня, Росія атакувала територію України дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"З ракетами у мамчиних терористів якось не сильно клеїться - запустили з півночі ще мопеди. Ну-ну", - написав він.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попередили про небезпеку ракетних ударів. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, очікувався запуск 100 ракет у кілька хвиль.

Раніше ЗСУ попереджали, що Росія може розірвати шаблон, що вже склався, про атаки по Україні, адже зазвичай окупанти б'ють або дронами, або ракетами. Українські військові не виключали, що такі масовані обстріли території України можуть бути комбінованими.

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