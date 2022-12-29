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Новая волна. После ракет РФ запустила по Украине дроны

Фото: после ракет РФ запустила по Украине дроны 29 декабря (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вслед за ракетами в четверг, 29 декабря, Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"С ракетами у мамкиных террористов как то не сильно клеится - запустили с севера еще мопеды. Ну-ну", - написал он.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупредили об опасности ракетных ударов. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ожидался пуск 100 ракет в несколько волн.

Ранее ВСУ предупреждали, что Россия может разорвать уже сложившийся шаблон атак по Украине, ведь обычно оккупанты бьют либо дронами, либо ракетами. Украинские военные не исключали, что следующие массированные обстрелы территории Украины могут быть комбинированными.

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