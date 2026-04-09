Нова хвиля холоду накрила Україну: де сьогодні "мінуси" та мокрий сніг

07:00 09.04.2026 Чт
2 хв
Посеред квітня в Україну прийшла зима
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 9 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 9 квітня, погодні умови в Україні залишаться несприятливими - холод, опади та сильний вітер збережуться у більшості регіонів. Подекуди очікується мокрий сніг і нічні заморозки.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні синоптична ситуація в Україні не покращиться.

"Холодну незатишну погоду продовжуватиме зумовлювати циклон, центр якого знаходитиметься на північний схід від нашої території, що зумовить хмарну з проясненнями погоду, місцями з невеликим дощем та мокрим снігом", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Атмосферний тиск знижуватиметься, вологість залишатиметься високою, а північний вітер посилюватиме відчуття холоду.

Вночі та вранці у східних областях місцями очікується туман. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла, однак на поверхні ґрунту можливі заморозки. У східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях заморозки прогнозуються і в повітрі - до 0-3 градусів.

Вдень температура підніметься лише до 3-8 градусів тепла, на півдні та сході - до 11 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці також буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вночі можливий мокрий сніг.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6 градусів тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси), вдень - 3-8 градусів тепла.

У Києві вночі очікується 1-3 градуси тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси), вдень - 5-7 градусів тепла.

Фото: карта погоди в Україні на 9 квітня (facebook.com/UkrHMC)

У середині квітня в окремі регіони України фактично повернулася зима. Сніг місцями не лише пролітав у повітрі, а й затримувався на поверхні. У соцмережах користувачі активно публікують фото та відео сніжних опадів.

Синоптики заздалегідь попереджали про таке похолодання. За їхніми прогнозами, найближчими днями в Україні очікуються заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.

Небезпечні погодні явища охоплять більшість областей і можуть завдати шкоди плодовим деревам та раннім посівам.

Також метеоролог Укргідрометентру Іван Семиліт розповів, чи зміниться погода в Україні напередодні вихідних - чи може бути потепління на Великдень або ж після свята.

