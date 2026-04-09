Нова хвиля холоду накрила Україну: де сьогодні "мінуси" та мокрий сніг

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні синоптична ситуація в Україні не покращиться.

"Холодну незатишну погоду продовжуватиме зумовлювати циклон, центр якого знаходитиметься на північний схід від нашої території, що зумовить хмарну з проясненнями погоду, місцями з невеликим дощем та мокрим снігом", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Атмосферний тиск знижуватиметься, вологість залишатиметься високою, а північний вітер посилюватиме відчуття холоду.

Вночі та вранці у східних областях місцями очікується туман. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла, однак на поверхні ґрунту можливі заморозки. У східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях заморозки прогнозуються і в повітрі - до 0-3 градусів.

Вдень температура підніметься лише до 3-8 градусів тепла, на півдні та сході - до 11 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці також буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вночі можливий мокрий сніг.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6 градусів тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси), вдень - 3-8 градусів тепла.

У Києві вночі очікується 1-3 градуси тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси), вдень - 5-7 градусів тепла.

Фото: карта погоди в Україні на 9 квітня (facebook.com/UkrHMC)