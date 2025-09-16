Нова "формула" від МОН: що змінилось у розподілі бюджетних місць на аспірантуру

З 2025 року Міністерство освіти й науки України вперше здійснює розміщення державного замовлення на підготовку аспірантів на критеріальній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

Що саме змінило МОН у розподілі бюджетних місць

Українцям розповіли, що з 2025 року розміщення державного замовлення на підготовку аспірантів вперше здійснюють на критеріальній основі.

Про це йдеться у наказі МОН №863 від 17 червня 2025 року "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти в закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти й науки України, та приватних закладах вищої освіти".

Наголошується, що МОН вперше запроваджено формульний розподіл місць в аспірантуру.

Уточнюється, що в 2025 році відбулось певне скорочення державного замовлення на місця в аспірантуру, яке складає приблизно 17% місць.

Найбільш суттєво це торкнулось галузі "Бізнес, адміністрування та право".

Тим часом минулорічні обсяги державного замовлення були збережені в галузях: "Природничі науки, математика та статистика", "Інформаційні технології", "Інженерія, виробництво та будівництво.

"Що є безумовним пріоритетом для України під час війни та повоєнного відновлення", - пояснили в МОН.

Як розподіляли бюджетні місця на аспірантуру

Повідомляється, що 15 вересня відбулося засідання конкурсної комісії МОН з розміщення державного замовлення на підготовку:

фахівців;

наукових працівників;

науково-педагогічних працівників.

За результатами засідання було розподілено 4917 бюджетних місць на здобуття третього рівня вищої освіти (доктор філософії) між закладами вищої освіти у сфері управління МОН та приватними ЗВО.

При цьому 83 місця залишилось у резерві.

З розподілом місць у розрізі закладів вищої освіти, галузей знань і окремих регульованих спеціальностей - відповідно до рішення конкурсної комісії - можна ознайомитись за посиланням.

"Нагадаємо, що заклади самостійно розподіляють доведений обсяг між освітньо-науковими програмами в межах галузі знань або "регульованої" спеціальності. Дані також вносяться до ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти, - Ред.", - зауважили в міністерстві.

Особливості критеріального підходу МОН

У МОН пояснили, що особливостями критеріального підходу є врахування низки показників успішності діяльності вищої освіти у сфері науки та підготовки й атестації фахівців.

Йдеться, зокрема, про: